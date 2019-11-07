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  • 07.11.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:49

Twitter'da için casusluk skandalı! cinayetinde Twitter parmağı mı var?

Sosyal medya devlerindeki casusluk skandalları bitmek bilmiyor. İki eski Twitter çalışanı hakkında, adına casusluk yapmak suçlamasıyla dava açıldı. Çalışanların, "Riyad yönetimine muhalif hesaplara ait kişisel bilgileri, Suudi Arabistan Muhammed Bin Selman'a ait MiSK Vakfının yöneticisi Bedir el-Asakir'e aktardığı" iddia edildi. Kişisel bilgileri ifşa edilen hesaplar arasında, geçen yıl kasımda İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci 'nın arkadaşı olan ve Kanada'da ikamet eden Suudi muhalif Ömer Abdülaziz'e ait bir hesabın da bulunduğu ifade edildi. 'a bilgi veren kaynaklar, Abdülaziz'in 2017'de Kaşıkçı ile arkadaş olduğu ve ikilinin Kaşıkçı'nın öldürülmesinden birkaç ay önce Suudi Arabistan'da internette ifade özgürlüğünü geliştirmek üzere projeler üzerinde çalıştığını aktardı.



ABD'de, sosyal paylaşım platformu Twitter'ın iki eski çalışanı hakkında "Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla dava açıldı.

Washington Post gazetesindeki habere göre, San Francisco'daki Kuzey Bölge Mahkemesine açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015'te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlandı.

Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara'nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a ait MiSK Vakfının yöneticisi Bedir el-Asakir tarafından yönlendirildiklerini belirtti.

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