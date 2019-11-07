



ABD'de, sosyal paylaşım platformu Twitter'ın iki eski çalışanı hakkında "Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla dava açıldı.

Washington Post gazetesindeki habere göre, San Francisco'daki Kuzey Bölge Mahkemesine açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015'te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlandı.

Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara'nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a ait MiSK Vakfının yöneticisi Bedir el-Asakir tarafından yönlendirildiklerini belirtti.