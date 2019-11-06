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  • 06.11.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 18:08

İngiliz 'tan dikkat çeken yazı: ’lıların çocuklarını ülkeye getirmek ’nin görevidir

Türkiye, yakalanan ’lıları kendi ülkelerine göndermeyi planlarken, Batı ülkeleri sorumlulutan kaçmaya devam ediyor. Dünya Avrupalı DEAŞ’lıların durumunu tartışırken, İngiliz ‘ Gazetesi’nin yazarı , vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı.

İngiliz The Times'tan dikkat çeken yazı

Terör örgütü 'lı Avrupa vatandaşlarını ülkelerine geri almamakta ısrarlı. 'de DEAŞ'lıları ülkeye almamak için vatandaşlıktan çıkarma yolunu seçerken, İngiliz ' Gazetesi'nin yazarı , İngiltere vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı.



The Times'ta yer alan makalede, "DEAŞ'ın askeri olarak çökmesiyle birlikte İngiltere, acil bir ahlaki ikilemle karşı karşıya kaldı ve bu ikilemi çözmek için pek bir zamanı da yok. DEAŞ'lı İngiliz annelerden doğan çocuklar, Suriye'nin kuzeydoğusunda mahsur kalmış durumda. Ülke olarak bu konuda kararlı davranmalı ve onları güvenli bir şekilde ülkeye getirmeliyiz" ifadeleri yer aldı.



Hapishanelerde ve kamplarda tutulan DEAŞ ile bağlantılı binlerce sivilin olduğunun belirtildiği makalede, "Burada en az 60 İngiliz çocuk da var. Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan olaylar hızla değişiyor. Eğer bu İngiliz çocuklar, Suriye rejiminin veya DEAŞ teröristlerinin eline düşerse kötü sonuçlar doğabilir. Bu çocukların Irak'a güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için hala bazı koridorların açık olduğunu düşünüyorum. Eğer gazeteciler ve yardım çalışanları bu çocuklara ulaşabiliyorsa İngiliz hükümeti de onları ülkelerine geri getirebilir" denildi.

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