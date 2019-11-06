Bugünkü
Takvim

400 milyar dolar ‘çöp’

ve 'nden () şok rapor. Her yıl üretilen toplam gıdaların yüzde 14'ünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte heba olduğu belirtildi. Yani her yıl 400 milyar dolar çöpe atılıyor...

400 milyar dolar ‘çöp’
Birleşmiş Milletler Gıda ve 'nden () şok rapor. Her yıl üretilen toplam gıdaların yüzde 14'ünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte heba olduğu belirtildi. Yani her yıl 400 milyar dolar çöpe atılıyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleri400 milyar dolar ‘çöp’
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri