Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) şok rapor. Her yıl üretilen toplam gıdaların yüzde 14'ünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte heba olduğu belirtildi. Yani her yıl 400 milyar dolar çöpe atılıyor...
- Dünya
- 06.11.2019
- Gazete
400 milyar dolar ‘çöp’
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) şok rapor. Her yıl üretilen toplam gıdaların yüzde 14'ünün üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte heba olduğu belirtildi. Yani her yıl 400 milyar dolar çöpe atılıyor...
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