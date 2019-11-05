Bugünkü
Takvim

Trump valiyi tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile sosyal medyada yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları keseceğini belirtti. Trump, "Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz" dedi.

Trump valiyi tehdit etti
ABD Başkanı Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile sosyal medyada yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları keseceğini belirtti. Trump, "Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTrump valiyi tehdit etti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri