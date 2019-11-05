Trump valiyi tehdit etti ABD Başkanı Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile sosyal medyada yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları keseceğini belirtti. Trump, "Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile sosyal medyada yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları keseceğini belirtti. Trump, "Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz" dedi. TÜM MANŞETLER