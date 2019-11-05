ABD Başkanı Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile sosyal medyada yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları keseceğini belirtti. Trump, "Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz" dedi.
- Dünya
- 05.11.2019
- Gazete
Trump valiyi tehdit etti
ABD Başkanı Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile sosyal medyada yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları keseceğini belirtti. Trump, "Her yıl Kaliforniya yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz" dedi.
- Hollanda resmen kabul etti! "Biz sebep olduk"
- ABD Suriye'nin kuzeydoğusuna mühimmat sevkiyatı yaptı
- Herkes İstanbul sanıyor ama gerçek bambaşka
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.