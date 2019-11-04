Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı. Yatırımcılara, arzın yapılacağı tarih öncesi şirketin faaliyet raporları sunulacak. Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı. Yatırımcılara, arzın yapılacağı tarih öncesi şirketin faaliyet raporları sunulacak.
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