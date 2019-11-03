İran Ligi'nde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Tractor Sazi'in taraftarları, İstiklal'le oynanan maçta "Türkiye" diye tezahüratta bulundu. Taraftarlar ayrıca asker selamı da vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu
TÜRKİYE HAYKIRIŞI
İran'ın Tebriz bölgesinin ve Güney Azerbaycan Türklerinin takımı olan Tractor Sazi'nin taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı. Geçtiğimiz haftalarda bir futbolcusu asker selamı verdiği için ceza alan Tractor takımının taraftarları, İstiklal maçı için tribünleri tıklım tıklım doldururken yaklaşık 80 bin taraftar stadyumda "Türkiye tezahüratları yaptı. Saatler öncesinden hazırlıklar yapan 80 bin taraftar asker selamı vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajını da verdi. Bu arada İran polisi Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Başarılı çalıştırıcı Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tractor Sazi takımı, İstiklal karşısında sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
Tractor taraftarları, asker selamı da vermeyi ihmal etmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.