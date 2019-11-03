Amerikan Hazine Bakanlığı verilerine göre, 31 Ekim tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunun 23 trilyon doları aştığı belirtildi. Peter G. Peterson Vakfının açıkladığı özel rapora göre ABD'nin ulusal borcuna ödenen faizin önümüzdeki on yılda yaklaşık 6 trilyon dolar olacağını duyurdu.
- Dünya
- 03.11.2019
- Gazete
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