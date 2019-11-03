Bugünkü
Takvim

23 trilyon dolar

Amerikan  verilerine göre, tarihi itibariyle 'nin borcunun 23 trilyon doları aştığı belirtildi. Peter G. açıkladığı özel rapora göre 'nin ulusal borcuna ödenen in önümüzdeki on yılda yaklaşık 6 trilyon dolar olacağını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleri23 trilyon dolar borç
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri