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  • 02.11.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 16:37

Son dakika: ’da bombalı : Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi... ’ın merkezinde sivilleri hedef alan bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tel Abyad’da bombalı saldırı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 10 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

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