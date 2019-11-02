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Meksikalı baronu 'nun oğlu 'ın yakalanma anı kamerada

Meksikalı baronu 'bücür' lakaplı 'nun oğlu 'de yakalanınca kentte çatışma çıkmış, olayların büyümesi üzerine serbest bırakılmıştı. Ovidio Guzman'ın yakalanma anı görüntüleri basınla paylaşıldı.




Meksikalı baronu 'bücür' lakaplı 'nun oğlu 'de yakalanınca kentte çatışma çıkmış, olayların büyümesi üzerine serbest bırakılmıştı. Ovidio Guzman'ın yakalanma anı görüntüleri basınla paylaşıldı. Sosyal medyada trend topic olan o an, Meksika hükümeti tarafından "zafer" olarak paylaşıldı.

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