Meksikalı uyuşturucu baronu 'bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu 17 Ekim'de yakalanınca kentte çatışma çıkmış, olayların büyümesi üzerine Ovidio Guzman serbest bırakılmıştı. Ovidio Guzman'ın yakalanma anı görüntüleri basınla paylaşıldı. Sosyal medyada trend topic olan o an, Meksika hükümeti tarafından "zafer" olarak paylaşıldı.
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