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Rasulayn normale döndü

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'den temizlenen Rasulayn'da hayatın normale döndüğünü bildirdi: Buradaki kardeşlerimize gıda ve ilaç yardımı dağıtımaya devam edeceğiz

Rasulayn normale döndü
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'den temizlenen Rasulayn'da hayatın normale döndüğünü bildirdi: Buradaki kardeşlerimize gıda ve ilaç yardımı dağıtımaya devam edeceğiz

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