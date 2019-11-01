Rasulayn normale döndü

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'den temizlenen Rasulayn'da hayatın normale döndüğünü bildirdi: Buradaki kardeşlerimize gıda ve ilaç yardımı dağıtımaya devam edeceğiz Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'den temizlenen Rasulayn'da hayatın normale döndüğünü bildirdi: Buradaki kardeşlerimize gıda ve ilaç yardımı dağıtımaya devam edeceğiz
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