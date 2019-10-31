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  • 01.11.2019 05:26
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 05:26

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan küstah açıklama! ve İran...

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz küstah açıklamalarda bulundu. Katz, ve İran’ın Ortadoğu bölgesinin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

İsrailli bakandan küstah sözler! Türkiye ve İran...

Katz, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Bugün bölgesel sorunları, İran ve 'nin oluşturduğu tehditleri, güvenlik ve istikrar tehditlerini ele aldık. İran, nükleer programı, füzeleri ve Hizbullah ve Hamas gibi terör örgütlerine verdiği destekle tehdit oluştururken Türkiye de Suriye'deki Kürtlere saldırıları, düzenli deniz ve hava sahaları ihlalleri ve radikal örgütlerine verdiği destekle tehdit oluşturuyor" dedi.

Katz, Yunan mevkidaşıyla savunma, enerji ve yatırım alanları dahil stratejik diyaloğu tüm seviyelerde derinleştirme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

DENDİAS DA HADDİNİ AŞTI!
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Kesinlikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmalı ve politik çözüm bulunmalı. Yunanistan bu anlamda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın çabalarına destek veriyor" diye konuştu.

Görüşmede, Türkiye'nin , ve Suriye'deki eylemlerini de görüştüklerini dile getiren Dendias, haddini aşarak "Türkiye'nin hakaret edici davranışı istikrar, büyüme ve barışı bozuyor. Ülkelerin barış içinde bir arada yaşaması ve bölgedeki tüm ülkelerin refahının temeli olarak uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

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