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  • 30.10.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 00:46

'li : 'e yapılan yardımlar kesilsin

'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi aday adaylarından , halkıyla ilişkilerini düzeltene kadar 'e yapılan yıllık yardımların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yahudi adaydan ABD'ye İsrail uyarısı

Liberal eğilimli Yahudi kuruluşu J Street'in düzenlediği konferansta konuşan Yahudi kökenli Senatör Sanders, 'in bölgedeki politikalarına değindi.

İsrail'in özellikle halkına uyguladığı insan hakları ihlallerine vurgu yapan Sanders, Gazze halkı ile ilişkilerini düzeltmediği sürece İsrail'e yapılan yıllık yardımların kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanders, "İnsan hakları ve demokrasiye inanan Amerikan vergi mükellefleri olarak, İsrail hükümetinin uyguladığı ırkçılık ve otoriterliği kabul etmiyoruz. İsrail bizden her yıl 3,8 milyar dolar yardım alıyor. Şayet bu yardımları istiyorlarsa, Gazze halkı ile ilişkilerinde ciddi bir değişikliğe gitmelidir. Hatta bu 3,8 milyar dolarlık paranın bir bölümü Gazze halkına insani yardım olarak dağıtılmalıdır." diye konuştu.

"NETANYAHU VE HÜKÜMETİ IRKÇI"
Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumuna da sert tepki gösteren Sanders, "Netanyahu ve hükümetinin ırkçı olduğunu söylemek Yahudi karşıtlığı anlamına gelmez çünkü bu gerçeğin kendisidir." ifadelerini kullandı.

'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat aday adayı olarak ön plana çıkan Vermont Senatörü Sanders, eski ABD Başkan Yardımcısı ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ile yarışıyor.

Sanders, sosyalist olduğu gerekçesiyle ABD kamuoyu tarafından sık sık eleştirilirken, özellikle ücretsiz eğitim ve eşit sağlık hizmetleri gibi politikaları sebebiyle genç Amerikalı nüfustan büyük destek görüyor.

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