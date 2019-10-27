Polis, suçluların cezalandırılacağını açıkladı.
- Dünya
- 27.10.2019
- Gazete
Çok üzgünüm ölüyorum...
İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde içinde 39 cesedin bulunduğu TIR'la ilgili soruşturma kapsamında polis dört şüpheliyi sorgularken, Vietnamlı bir genç kızın mesajı yürekleri parçaladı. Thi Tra My'ın, Salı günü ailesine cep telefonundan attığı mesajın detayları ortaya çıktı. Tra My mesajında "Anne, baba, yurt dışına çıkışım başarısız oldu, çok üzgünüm. Ölüyorum, nefes alamıyorum. Anne, baba sizi çok seviyorum. Çok üzgünüm Anne" yazdı. Bu mesaj sosyal medyada rekor kırdı.
Polis, suçluların cezalandırılacağını açıkladı.
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