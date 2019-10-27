Bugünkü
Takvim

Çok üzgünüm ölüyorum...

'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde içinde 39 cesedin bulunduğu TIR'la ilgili soruşturma kapsamında polis dört şüpheliyi sorgularken, Vietnamlı bir genç kızın mesajı yürekleri parçaladı. Thi 'ın, Salı günü ailesine cep telefonundan attığı mesajın detayları ortaya çıktı. Tra My mesajında ", baba, çıkışım başarısız oldu, çok üzgünüm. Ölüyorum, nefes alamıyorum. Anne, baba sizi çok seviyorum. Çok üzgünüm Anne" yazdı. Bu mesaj rekor kırdı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde içinde 39 cesedin bulunduğu TIR'la ilgili soruşturma kapsamında polis dört şüpheliyi sorgularken, Vietnamlı bir genç kızın mesajı yürekleri parçaladı. Thi 'ın, Salı günü ailesine cep telefonundan attığı mesajın detayları ortaya çıktı. Tra My mesajında ", baba, çıkışım başarısız oldu, çok üzgünüm. Ölüyorum, nefes alamıyorum. Anne, baba sizi çok seviyorum. Çok üzgünüm Anne" yazdı. Bu mesaj rekor kırdı.


Polis, suçluların cezalandırılacağını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriÇok üzgünüm ölüyorum...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri