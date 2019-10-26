

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriye yüzlerce Türk vatandaşının yanı sıra Azerbaycanlılar, Irak Türkmenleri, Uygur Türkleri ve Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Gösteride Türkiye aleyhine başta Oslo olmak üzere Norveç'in çeşitli şehirlerinde terör örgütü PKK/PYD/YPG taraftarlarınca düzenlenen eylemler de protesto edildi.





Türk bayrağının yanı sıra Norveç bayraklarının da taşındığı gösteride "terörist PKK/YPG", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "vatan sana canım feda" sloganları atıldı.

Öte yandan Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. 1 çocuğun da içinde bulunduğu otomobil saldırıda zarar görürken, olay anı kameralar tarafından görüntülendi.