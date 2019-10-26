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  • 27.10.2019 06:40
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 06:40

'ın iki televizyon kanalını durdurdu!

, 'a ait iki televizyon kanalı Alarabiya ve 'in ülke içinde çalışmasını durdurdu. Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin "Irak kentlerindeki ların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu" bilgisi paylaşıldı.

Irak o ülkenin TV kanallarını durdurdu

Alarabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Irak polisinin Alarabiya ve tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi.

Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin "Irak kentlerindeki ların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu" bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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