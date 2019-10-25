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  • 25.10.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 12:16

Ünlü rapçi 'e 'nden '' sorgusu

Dünyaca ünlü rapçi 'in, Başkanı 'ın danışmanı olan kızı 'ı "tehdit ettiği" şarkı sözleri nedeniyle, ABD tarafından sorgulandığı bildirildi. Eminem, "Trump'ın kızı Ivanka'yı arabasının bagajında görmekten" söz ettiği "Frame" şarkısında, hemen ardından "bir şekilde bu küçük budala sarışın kızdan sorumlu hissettiğinden" ve bir ten bahsediyor.

Şarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusu

Grammy ödüllü rapçi 'in, Başkanı 'ın danışmanı olan kızı 'ı "tehdit ettiği" şarkı sözleri nedeniyle, ABD tarafından sorgulandığı bildirildi.

Buzzfeed News'in ele geçirdiği belgeler, Eminem'in, 2017 tarihli "Framed" şarkısının sözleri nedeniyle ABD Gizli Servisi ajanları tarafından ziyaret edildiğini ortaya koydu.

Eminem'in, "Trump'ın kızı Ivanka'yı arabasının bagajında görmekten" söz ettiği "Frame" şarkısında, hemen ardından "bir şekilde bu küçük budala sarışın kızdan sorumlu hissettiğinden" ve bir ten bahsediyor.

Haberde, Eminem'in "endişeli bir vatandaşın" ABD Gizli Servisine ihbarda bulunması üzerine, ajanların 2017 sonunda ünlü rapçiyle avukatları aracılığıyla iletişime geçtiği ve Ocak 2018'de kendisini sorguladığı ancak konunun daha fazla büyütülmediği belirtildi.

Gerçek ismi "Marshall Bruce Mathers III" olan Eminem, 1999'da çıkardığı "The Slim Shady LP" ile şöhrete ulaşmış, bu albümle En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazanmıştı.

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