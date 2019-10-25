ABD yönetiminden açıklama geldi! Tüm uçuşlar yasaklandı

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladığını açıkladı.

Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır." ifadelerini kullandı.