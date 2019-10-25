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  • 26.10.2019 07:43
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 07:44

ABD yönetiminden açıklama geldi! Tüm uçuşlar yasaklandı

Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yayımladı. Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığı'na başkent Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Açıklama geldi! Tüm uçuşlar yasaklandı

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında 'ya giden tüm uçuşları yasakladığını açıkladı.

Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren Bakanı Mike Pompeo, "Bu hamle, Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır." ifadelerini kullandı.

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