İngiltere'de dün Essex bölgesinde, bir kamyonun dorsesinde 39 kişinin cesedi bulunmuştu. İngiliz televizyonları son dakika yayınlarıyla kamyonun bulunduğu bölgeden gelişmeleri aktarırken, kan donduran olayla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

15 SAAT ARALIKSIZ İÇERİDE DORSEDE KALDILAR

Polis ekipleri ve Adli Tıp uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından kurbanların, soğutucu özelliğine sahip dorsede en az 15 saat aralıksız kapalı kaldığı belirlendi.

39 KİŞİ -25 DERECE DONARAK ÖLDÜ

İçerideki sıcaklığın eksi 25 derece olduğunu ölçen uzmanlar, 39 kişinin donarak hayatını kaybettiğini ifade ederken, "Bu şartlar altında hiç şansları yoktu" yorumunda birleşti. Söz konusu soğutucu sistemin, çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra taze kalması gereken bitkilerin taşınmasında da kullanıldığı belirtiliyor.



25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mülteciler bir konteynerin içinde gemiyle Belçika'ya ulaştı. Burada 25 yaşındaki sürücü Mo Robinson'ın kullandığı kamyonla yola devam eden 39 kişinin İngiltere'ye gelme hayalleri, Essex'te son buldu. Sürücü Robinson polis tarafından gözaltına alınırken, sorgusunun devam ettiği bildirildi.

BENZER KOŞULLARLA YOLCULUK EDEN MÜLTECİ

2015 yılında benzer koşullarla Halep'ten Londra'ya gelen Ahmad Al-Rashid, yaşadığı deneyimlerini anlattı. Soğuk hava deposu kamyonunda yaptığı 55 günlük yolcuğu Twitter sayfasında anlatan Rashid, yolculuk boyunca hissedilen ölüm kokusundan bahsetti. "Dondurulmuş et kasalarının arasına saklanarak geçirdiğim yolculuğum kabus gibiydi. Kamyonda bulunan diğer insanlar soğuktan titreyip öksürüyordu. Orada tamamen insan kaçakçılarının vicdanına kalmış haldeydik çünkü kasa sadece dışarıdan açılabiliyordu." ifadelerine yer veren Ahmad, mültecilerin çaresizlikten bu koşullara boyun eğdiğini söyledi. Ahmad, 4 yıl önce yaptığı yolculuğu hala unutamadığını, insanların çığlıklarını hala duyabildiğini de söyledi.

ÇİN VATANDAŞI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İngiltere bir TIR'ın dorsesinde 39 kişinin cesedinin bulunmasının şokunu yaşıyor. Polis TIR şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Ölenlerin sığınmacı oldukları ve eksi 25 derecede donarak yaşamlarını yitirdikleri belirtiliyor. Kurbanların Çin vatandaşları olduğu belirtiliyor.



İngiltere'de 39 kişinin bir TIR'ın dorsesinde yaşamını yitirmesi sonrası soruşturma devam ediyor. TIR'ın şoförü Mo Robinson'un ifadesi sonrası Kuzey İrlanda'da iki eve baskın düzenlendi. Olayın organize suç örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Henüz kimliklerini belirlenemeyen kurbanların eksi 25 derece soğukta yaşamlarını yitirdikleri belirtiliyor. Uzmanlar bisküvi taşımak için kullanılan dorsenin içinin genellikle eksi 25 derece soğuğa ayarlandığını ifade ediliyor.

İngiliz ITV televizyonu ise, yaşamını yitiren 39 kişinin Çin vatandaşı olduklarını ileri sürdü.

BELÇİKA SAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Belçika savcılığından da bir açıklama yapıldı. Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Duyse olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirterek, "Dorsenin Belçika'da ne kadar kaldığını şu anda bilmiyoruz. Saatler de olabilir, günler de" dedi.

JOHNSON OLAYI TRAJİK VE YÜREK KIRICI OLARAK NİTELENDİRDİ

İngiltere basınının "trajik" olarak nitelendirdiği olayla ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da bir açıklama geldi. Avam Kamarası'da konuşan Başbakan Johnson, "Bütün Avam Kamarası Essex'te bir TIR'ın içinde 39 cesedin bulunması haberinden sonra şoke oldu. Bu düşünülemez bir trajedi ve gerçekten yürek kırıcı. Tüm üyelerin düşünce ve dualarının, hayatlarını ve sevdiklerini kaybedenlerle olduğunu biliyorum" dedi.





OLAY İHBAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Essex polisince yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir TIR dorsesinde yapılan incelemede 39 ceset bulunduğu belirtilmişti.

Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan yola çıkarılan konteynerin Essex'in Purfleet Limanı'na ulaştığı ifade edilen açıklamada, TIR ile limandan alınan dorsenin Waterglade Sanayi Sitesi'ne getirildiği, aracın burada durakladığı sırada cesetlerin varlığının anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki TIR şoförü Mo Robinson'un gözaltına alındığı kaydedildi.

Aralarında 10 yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, kurbanların kaçak göçmen olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

BULGARİSTAN'DAN DEĞİL BELÇİKA'DAN İNGİLTERE'YE GİTTİ

Polis, ilk açıklamasında kamyonun Bulgaristan'dan geldiğini ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığını bildirmişti.

2000 YILINDA 58 ÇİNLİ KAMYONDA CAN VERMİŞTİ

2000 yılında da İngiltere'nin Dover kentinde 58 Çinli sığınmacının cesedi bir kamyon içerisinde bulunmuştu. Kamyonun Hollandalı sürücüsü cinayetten hüküm giyerek, hapis cezasına çarptırılmıştı.