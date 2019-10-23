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  • 23.10.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 11:56

Son dakika: şokta: bölgesinde 39 ceset bulundu

Son dakika haberi... 'nin bölgesinde bir kamyon konteynerinde 39 ceset bulundu. Olayda kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.

Son dakika: İngiltere şokta: Essex bölgesinde 39 ceset bulundu

Kamyonun Bulgaristan'dan 'ye ulaştığı tespit edildi.

Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.

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