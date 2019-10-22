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  • 22.10.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 12:52

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi 'dan mesaj!

Son dakika haberine göre 'dan yapılan açıklamada, Erdoğan- görüşmesi için, "'nın planlarını daha iyi anlamamız için yardımcı olacak" denildi.

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan mesaj!

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gün içerisinde gerçekleşecek olan ile Devlet Başkanı arasında yapılacak görüşmeyle, Türkiye'nin 'nin kuzeyine ilişkin planlarının daha iyi anlaşılacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama yaptı. Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ve güvenli bölge planları hakkında detaylı bilgi alınacağını bildirdi. Peskov ayrıca, "Türk güçlerinin Suriye'de kalması iznini ancak Şam rejiminin verebileceğini" belirtti.

Erdoğan ile Putin'in gündeminin yoğun olduğunu vurgulayan Peskov ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin de masaya yatırılacağını söyledi.

'nın Suriye'de uluslararası kontrollü güvenli bölge kurulması önerisi için de "Üzerinde çalışacağız" ifadeleri kullanıldı.

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