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  • 19.10.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 10:38

Şili'de "" ilan edildi

Şili'de ulaşıma yapılan ma karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler nedeniyle başkent 'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile ve bölgelerinde "" ilan edildi.

Şili'de acil durum ilan edildi

Başkanı , başkanlık sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, ulaşıma yapılan karşıtı ların tetiklediği şiddet olaylarının halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Pinera, "Santiago metrosuna, halkın güvenliğine ve kamu düzenine yapılan ciddi saldırılar neticesinde Şili Devlet Başkanı olarak, Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgeleri için acil durum ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ulaşım zammından halkın olumsuz etkilendiğinin farkında olduğunu söyleyen Pinera, bu zammın tekrar gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.

15 gün süre için ilan edilen , gerekli görülmesi halinde 15 gün daha uzatılabilecek. Acil durum ilan edilen bölgeler silahlı kuvvetlerinin sorumluluğu altında olacak.

ŞİLİ'DE ZAM KARŞITI PROTESTOLAR
Ülkede ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4'lük zamma karşı hafta başında da "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, başkent 'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili İçişleri Bakanı Andres Chadwick toplu ulaşımın işleyişine engel olanlara karşı 'nun işleme konulduğunu açıklamıştı.

Ülkede toplumsal olayları bastırmak amacıyla 1958'de çıkarılan "Devlet Güvenlik Kanunu" çerçevesinde ceza alanların hukuki işlemleri hızlandırılıyor ve kanun kapsamında suça karışanlara normalden fazla ceza verilebiliyor.




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