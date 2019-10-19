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  • 19.10.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 17:42

Azil süreciyle başı dertte olan Trump'tan da gündem olan mesaj: Darbeyi durdurun

ile yaşanan telefon krizinden sonra azil süreciyle başı dertte olan Başkanı 'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump'ın "Darbeyi durdurun" etiketiyle paylaşımı da gündem oldu.

İyice köşeye sıkışan Trump'tan bomba olan mesaj!

Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündemde olan Trump, dan "Darbeyi durdurun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Trump'ın söz konusu hamlesi, 'yla yaşanan telefon kriziyle başlayan azil sürecine karşı bir tepki olarak yorumlanıyor. Göreve geldiği günden bu yana 'nın seçimlere müdahalesi iddiasıyla azledilme korkusu yaşayan Başkan Trump, dış politikada aldığı kararlarda da sık sık eleştiriliyor.

Bu gelişmelerin ardından Trump bugün darbe ifadesini yeniden kullandı. Trump sosyal medyada gündem olan mesajında, "Darbeyi durdurun" etiketiyle paylaşım yaptı.



NE OLMUŞTU?
Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı 'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti. ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

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