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  • 18.10.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 23:45

Trump, yeni Bakanı adayını açıkladı! 'yi aday gösterecek

ABD Başkanı , yıl sonunda görevinden ayrılacak Bakanı Rick Perry'nin koltuğu için 'yi aday göstereceğini açıkladı.

Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verdiği hizmetler için Perry'e teşekkür etti, bakanın yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti.

Perry'nin daha önce Teksas Valiliği yaptığını, ardından Bakanlığı görevine geldiğini anımsatan Trump, "Rick aynı zamanda benim dostum. Yeni Enerji Bakanı olarak 'yi aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Dan'ın sektörde eşsiz bir deneyimi var, muhteşem bir iş çıkaracağından şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Teksas'ta yaptığı açıklamada, Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Perry'nin bu kararının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Trump, "Bunu 6 ay önceden biliyordum. Bana yıl sonunda görevinden ayrılıp başka bir iş yapmak istediğini söylemişti. O muhteşem bir adam." ifadesini kullanmıştı.

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