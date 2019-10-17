Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki sancılı boşanma süreci nihayet tamamlanıyor.

Uluslararası ittifak ve Londra yönetimi, Brexit'te yeni bir anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Yeni bir büyük Brexit anlaşmamız oldu" cümlesini kurdu. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi.