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  • 17.10.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 12:54

dakika: ve için uzlaştı

ve , için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı. İngiltere Başbakanı Boris John, "Yeni bir büyük Brexit anlaşmamız oldu" cümlesini kurdu. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi.

İngiltere ve AB Brexit için uzlaştı

Avrupa Birliği ve arasındaki sancılı boşanma süreci nihayet tamamlanıyor.

Uluslararası ittifak ve Londra yönetimi, 'te yeni bir anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris John, "Yeni bir büyük Brexit anlaşmamız oldu" cümlesini kurdu. Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi.

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