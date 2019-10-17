Pence, Twitter hesabından toplantıya ilişkin bir fotoğraf da yayınlarken Başkan Trump'ın direktifi sonucunda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve James Jeffrey ile birlikte Suriye konusunda bir delegasyona liderlik edeceğini duyurdu. Fotoğrafta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de yer aldı.

KALIN'LA GÖRÜŞME

Temaslar kapsamında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien dün Ankara'ya gelerek Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. Kalın, O'Brien'le son yaptığı telefon görüşmesinde güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırı terörist unsurlardan temizlemek olduğunu ve DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.

