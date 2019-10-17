Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 17.10.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:14

’da toplantısı: ziyareti öncesi bu pozu verdiler

Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugünkü ziyareti öncesinde ’da ’yle ilgili kritik bir toplantı yaptı. Pence, Twitter hesabından toplantıya ilişkin bir fotoğraf da yayınladı.

Beyaz Saray’da Suriye toplantısı

Pence, Twitter hesabından toplantıya ilişkin bir fotoğraf da yayınlarken Başkan Trump'ın direktifi sonucunda, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Robert O'Brien ve James Jeffrey ile birlikte konusunda bir delegasyona liderlik edeceğini duyurdu. Fotoğrafta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de yer aldı.

KALIN'LA GÖRÜŞME
Temaslar kapsamında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien dün 'ya gelerek Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. Kalın, O'Brien'le son yaptığı telefon görüşmesinde güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırı terörist unsurlardan temizlemek olduğunu ve ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

geldikleri gibi gitsin bu kalleşler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 09:36
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBeyaz Saray’da Suriye toplantısı: Türkiye ziyareti öncesi bu pozu verdiler
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri