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  • 16.10.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 23:50

'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü, 29 yaralı

'da eyaletinin başkenti kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı. İki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza! 21 ölü, 29 yaralı

'da iki yolcu otobüsün çarpışması sonucu 21 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'daki habere göre, eyaletinin başkenti kentinin güneyinde, iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Yaralılar El Ubeyd kentindeki hastanelere kaldırıldı.

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