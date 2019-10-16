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  • 16.10.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 19:16

'dan 'a kısıtlı uçuş izni

Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), 8 Temmuz'dan bu yana yasak olan uçuşlarına kısmen izin verdi. Rusya Devlet Başkanı , Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı ların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi 8 Temmuz'da imzalamıştı.

8 Temmuz'dan beri yasaktı! Rusya kısmen izin verdi

Rosaviatsiya'nın internet sitesinde yayımlanan talimata göre, Rus Sibir (S7) hava yoluna 'ın en büyük ikinci şehri Kutaisi'ye uçuş için izin verildi.

S7'den yapılan açıklamada da söz konusu iznin, uçuşların hemen başlayacağı anlamına gelmediği belirtildi.

Devlet Başkanı , Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı ların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi 8 Temmuz'da imzalamıştı.

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