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  • 14.10.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 17:19

'tan AB vatandaşlarına vize kararı! 'de sona eriyor

vatandaşlarının 'a mevcut serbest dolaşım hakkı 2019 itibarıyla sona erecek. Şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de 'i gerçekleştireceğini söylüyor.

Çok konuşulacak karar! 31 Ekim'de sona eriyor

hükümeti planının bir kısmı basınla paylaşıldı. Plana göre vatandaşlarının birlik içerisindeki serbest dolaşım hakkı 2019 itibarıyla Birleşik Krallık'ı kapsamayacak.

BREXIT SÜRECİ
, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan 'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

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