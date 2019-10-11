Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 11.10.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 19:59

'den kararı! 3 bin asker...

, ’a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu ve 1 THAAD savunma sistemi gönderilmesine onay verdi. Pentagon Sözcüsü , "Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ay ki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor." dedi.

ABD'den Suudi Arabistan kararı! 3 bin asker...

(), " tehdidine" işaret ederek, 'a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" dikkat çekildi.

Hoffman, açıklamasında, "Bakan (Mark) Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi." ifadelerini kullandı.

"ASKER SAYISI 3 BİNE TEKABÜL EDİYOR"
Esper'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı bu konuda bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, "Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.

Mayıs ayından bu yana CENTCOM bölgesindeki asker sayısının 14 bin civarına artırıldığına dikkat çeken Hoffman, "ABD'nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce de belirttik. Ancak bölgede herhangi bir krize karşılık vermek ve ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini korumak üzere bölgede güçlü bir askeri varlığı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD'den Suudi Arabistan kararı! 3 bin asker...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri