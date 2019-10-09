Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine BM Güvenlik Konseyi'nun Avrupalı üyeleri toplantı talebinde bulundu. BM Güvenlik Konseyi yarın toplanacağını açıkladı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine BM Güvenlik Konseyi'nun Avrupalı üyeleri toplantı talebinde bulundu. BM Güvenlik Konseyi yarın toplanacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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