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  • 09.10.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 18:59

sonrası GK Avrupalı üyelerin talebiyle yarın toplanacak

'nın Avrupa ile ilişkilerinden sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin Fransa, ve 'nın, Birleşmiş Milletler 'ni 'nin 'nin kuzeyine yaptığı askeri harekatı görüşmek üzere toplantıya çağırdığını söyledi.

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