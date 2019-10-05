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  • 06.10.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 01:16

'taki /PKK'lı teröristlerden mevzilerine saldırı

Terör örgütü /PKK, işgal ettiği ilçesinden 'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı - 'nun karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı!

Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde yuvalanan terör örgütü /PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu () güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine ağır silahlarla çatışma yaşandı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

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