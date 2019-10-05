Pompeo'nun açıklamaları, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'den 'yardım istemesi' üzerine geldi.

Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da açıklamalarda bulunan Pompeo, "Akdeniz'deki enerji kaynaklarının keşif çalışmalarının kurallar kapsamında yapıldığından ve hiçbir ülkenin Avrupa'yı esir tutamadığından emin olmak istiyoruz" dedi.







"GEREKLİ HAMLELERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türklere yaşa dışı sondajın kabul edilemez olduğunu bildirdik" diyen Pompeo, "Her şeyin hukuka göre işlediğinden emin olmak için gerekli diplomatik hamleleri yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gerilimi azaltmak için tüm taraflarla bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, herkesin kabul edeceği bir sonuç elde etmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.





YAVUZ, PERŞEMBE GÜNÜNDEN BERİ AKDENİZ'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez, Perşembe günü Yavuz sondaj gemisinin tekrar Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı ile Atina'da yaptığı görüşmede Pompeo'dan, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Türkiye ile ilgili yardım istedi.