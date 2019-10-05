Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.10.2019 03:33
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 03:35

Küstah sahibi ile birlikte haddini aştı! Akıllarınca 'ye mesaj vermeye kalktılar...

'de yapılan sondaj çalışmalarını hazmedemeyen yine küstahlıkta sınır tanımadı. Yunanistan   ve ’li mevkidaşı Pompeo hadlerini aşan bir harekete imza attı. Türk donanmasının “Elli ’ndeki” yenilgisinin resmedildiği tablo önünde gülerek küstahça poz veren ikili akıllarınca 'ye mesaj vermeye kalktı...

Küstah Yunanistan sahibi ABD ile birlikte haddini aştı!
'nin 'de kurduğu üstünlüğü ve yapılan sondaj çalışmalarını hazmedemeyen her fırsatta sahibi 'nin eteğine sığınıyor. Doğu Akdeniz'deki kararlılığımızdan çekinen Yunanistan bugün yine haddini aşarak küstah bir harekete imza attı. Yunan , ABD'li mevkidaşı Pompeo ile birlikte akıllarınca Türkiye'ye mesaj vermeye kalktı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı ve ABD'li mevkidaşı Pompeo bugün Yunan 'nın girişine yerleştirilen "Averof Savaş Gemisi" tablosu önünde gülerek poz verdiler!




Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın girişinde bulunan bu tabloda Türk donanmasının "Elli 'ndeki" yenilgisi resmediliyor.




YUNANİSTAN AĞLADI SAHİBİ DESTEK ÇIKTI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla 'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bu durumun yasa dışı olduğunu ifade etti.

Pompeo'nun açıklamaları, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'den 'yardım istemesi' üzerine geldi.

Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da açıklamalarda bulunan Pompeo, "Akdeniz'deki enerji kaynaklarının keşif çalışmalarının kurallar kapsamında yapıldığından ve hiçbir ülkenin Avrupa'yı esir tutamadığından emin olmak istiyoruz" dedi.



"GEREKLİ HAMLELERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
"Türklere yaşa dışı sondajın kabul edilemez olduğunu bildirdik" diyen Pompeo, "Her şeyin hukuka göre işlediğinden emin olmak için gerekli diplomatik hamleleri yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gerilimi azaltmak için tüm taraflarla bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, herkesin kabul edeceği bir sonuç elde etmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

YAVUZ, PERŞEMBE GÜNÜNDEN BERİ AKDENİZ'DE
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez, Perşembe günü Yavuz sondaj gemisinin tekrar Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı ile Atina'da yaptığı görüşmede Pompeo'dan, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Türkiye ile ilgili yardım istedi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKüstah Yunanistan sahibi ABD ile birlikte haddini aştı! Akıllarınca Türkiye'ye mesaj vermeye kalktılar...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri