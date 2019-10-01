BM'den Filistin tepkisi: İsrail kuruldu ama Filistin halen doğmadı

BMGK'nin geçici üyelerinden Güney Afrika, konseyin ekim ayı dönem başkanlığını devraldı.

BMGK Ekim Ayı Dönem Başkanı ve Güney Afrika'nın BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, düzenlediği basın toplantısında, yıllardır konseyin gündeminde çözüm bekleyen İsrail-Filistin sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.



1947'DE İKİ DEVLET KURULMASI KARARI ALINDI

Matjila, "Biz iki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inanıyoruz. Hatırlayın, 1947'de iki devlet kurulması kararı alındı. Biri kuruldu ama diğeri hala doğmadı." diye konuştu.

Filistinli gruplar Hamas ve Fetih'e birleşmeleri çağrısında bulunan Matjila, sorunun çözümü için bölge ülkeleri arasında da birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Filistin, siyasi olarak 2007'den bu yana Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Son olarak 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına rağmen arzulanan birlik sağlanamadı.

1988'de başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğu açıklansa da, Filistin toprakları hala İsrail işgali ve ablukası altında bulunuyor.

Başta ABD, İngiltere ve Fransa gibi önemli Batı ülkeleri de Filistin devletini tanımıyor.