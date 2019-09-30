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  • 01.10.2019 01:25
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 01:25

İki aile arasında : 1 ölü, 2 yaralı

'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan da 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden 'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirerek, hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. Kalabalık grup, hastaneye sevk edilen tarafından dağıtıldı.

İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında Salih Omruk Mahallesi 9618 sokakta meydana geldi. Aynı sokak üzerinde oturan ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, 'la babası Osman S.'nin tartıştığı gören Orhan S., elinde bıçakla yanlarına geldi. Sözlü tartışma kısa sürede ya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında Selahattin Bakır (39) sırtından, kardeşi (22) da karnından bıçakladı. Arbede sırasında arada kaldığı ileri sürülen Barış P. ise kolundan bıçakla yaralandı.

Şüpheli Orhan S., olay yerinden kaçarken, Bakır ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selahattin Bakır, Gökhan Bakır ve Barış P.'yi Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Bakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Gökhan Bakır'ın hayati tehlekisinin bulunduğu, Barış P.'nin ise sağlk durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEDE OLAY ÇIKARDI
Bu arada hastaneye gelen yakınları, Selahattin Bakır'ın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, taşlarla hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen ekipleri, taşkınlık yapan kalabalığı dağıttı. Selahattin Bakır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ VE BABASI GÖZALTINDA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelisi Orhan S. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ayrıca, kavgaya karıştığı iddia edilen Orhan S.'nin babası Osman S. de gözaltına alındı. Orhan S. ve babası Osman S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Polis ekiplerinin olayda kullanıldığı belirlenen suç aleti bıçağı ele geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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