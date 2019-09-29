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  • 29.09.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 20:41

Son dakika: 'de 6.8 şiddetinde

Son dakika haberine göre 'de 6.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. Şili-Arjantin sınırında birkaç gün önce 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

O ülkede şiddetli deprem!

ülkesi 'de 6,8 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yerel saatle 10.57'de meydana gelen depremin merkez üssünün Constitucion şehrinin 66 kilometre batı-güneybatısında yer aldığı, yerin 16,5 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin sahil şeridini ve 360 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Santiago'daki binaları sarstığı bildirilirken, henüz hasar raporunun olmadığı aktarıldı.

Şili ulusal acil durum ajansı, depremin ülkenin orta ve güney kesimi boyunca hissedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şili-Arjantin sınırında birkaç gün önce 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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