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  • 18.09.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 16:34

Son dakika: Trump'tan ABD 'na yaptırım talimatı

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hazine'ye yaptırımlarını artırma talimatı verdiğini duyurdu.

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na yaptırım talimatı

ABD Başkanı , Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında 'ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Trump bu açıklamasının ardından da bugün Twitter'dan, İran'a yaptırımların artırılması talimatı verdiğini duyurdu.

TRUMP'TAN 'MUHTEMEL BİR SALDIRIYA HAZIRIZ' MESAJI
Trump geçtiğimiz günlerde İran ile tüm diplomasi yollarının tükenip tükenmediğine ilişkin soruya, "Hayır, diplomasi asla tükenmez. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir anlaşma yapmak istediklerini biliyorum. Bir noktada bu işe yarayacaktır." şeklinde cevap vermişti.

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