Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.09.2019 01:09
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 01:10

Valiliği açıkladı: yanlısı yakalandı

Valiliği, bir kağıda Arapça ' el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını paylaşan  terör örgütü üyesi Suriyeli bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Konya Valiliği açıkladı: DEAŞ yanlısı yakalandı

Geçtiğimiz pazartesi günü, terör örgütü lideri 'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, bir kağıda Arapça ' el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun.

Türkiye vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazılı, 'nden Konya'yı gösteren bir fotoğraf paylaşan Suriyeli, kimliği henüz belirlenemeyen örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "16.09.2019 Pazartesi günü üzerinde Arapça "Yakında İnşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilimiz Alladdin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 tarihinde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Şüpheli, gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKonya Valiliği açıkladı: DEAŞ yanlısı yakalandı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri