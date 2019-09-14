Beyaz Saray, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Usame bin Ladin'in oğlu ve El Kaide'nin üst kademede yer alan üyesi Hamza bin Ladin, Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD'nin terörle mücadele operasyonunda öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hamza bin Ladin'in ölümünün, "El Kaide'yi hem önemli liderlik yeteneklerinden hem de örgütün önemli operasyonel faaliyetlerinden yoksun bıraktığı" belirtildi.

Hamza bin Ladin'in ne zaman öldürüldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

BAŞINA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koymuştu.

Bakanlık, "El Kaide örgütü içinde yükselen lider" olarak tanımladığı Hamza bin Ladin'i 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çekmekle ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalışmakla suçlamıştı.

Hamza 2015 yılında yayınladığı ses mesajında cihat savaşçılarını Suriye'de birleşmeye çağırdı ve bu sayede Filistin'in bağımsızlığına kavuşacağını söyledi.

Hamza bin Ladin 2017 yılından bu yana "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" statüsünde bulunuyordu. 30 yaşında olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin'in İran'da annesi ile birlikte yıllarını geçirdiğine ve bu ülkede evlendiğine inanılıyordu.

Bin Ladin öldürüldüğü zaman, 3 eski eşiyle diğer çocuklarının Suudi Arabistan'a geri gitmesine izin verilmişti.