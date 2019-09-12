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  • 13.09.2019 07:37
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 07:37

'da flaş hamlesi! 2020'den itibaren...

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin dış ülkelerle yaptığı ticaretlerde başka para birimleri kullanacağını açıkladı. Siluanov, "2020’de olmayan para birimlerinden, muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız." dedi.

Rusya'da flaş dolar hamlesi! 2020'den itibaren...

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020'de ABD ı üzerinden dış borçlanma gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, "Muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız." dedi.

Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'nın sonuna kadar dış borçlanma planlamadıklarını söyledi.

Gelecek yıla ilişkin planlamada dolardan uzaklaşacaklarını anlatan Siluanov, "2020'de dolar olmayan para birimlerinden, muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7'ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2'ye yükseltildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ile birlikte ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

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