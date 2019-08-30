Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin başı sigara bağımlılığı ile dertte. Juventus Başkanı Andrea Agnelli, zatürre olduğu için bir süredir takımının başında yer alamayan 60 yaşındaki teknik direktörden sigarayı bırakmasını istedi. Ancak bu teklif reddedildi. Sarri'nin cevabı nedeniyle bir hayli sinirlenen Agnelli'nin Sarri'yi gönderebileceği iddia edildi. Günde 3 paket sigara içen Sarri'nin sağlık durumu ve imajını haklı biçimde olumsuz etkilediği için Juventus'un geri adım atmayacağı belirtildi.
- Dünya
- 30.08.2019
- Gazete
Sigara mı Juventus mu?
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin başı sigara bağımlılığı ile dertte. Juventus Başkanı Andrea Agnelli, zatürre olduğu için bir süredir takımının başında yer alamayan 60 yaşındaki teknik direktörden sigarayı bırakmasını istedi. Ancak bu teklif reddedildi. Sarri'nin cevabı nedeniyle bir hayli sinirlenen Agnelli'nin Sarri'yi gönderebileceği iddia edildi. Günde 3 paket sigara içen Sarri'nin sağlık durumu ve imajını haklı biçimde olumsuz etkilediği için Juventus'un geri adım atmayacağı belirtildi.
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