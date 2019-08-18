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  • 18.08.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 11:56

'li teröristlerin 'deki hareketliliği görüntülendi

'in ilçesinin karşısında bulunan 'nin Kamışlı kentinde 'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi. Yaklaşık 50 teröristin yer aldığı grup, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerdikten sonra gözden kayboldu.


'nin Kamışlı kentindeki çevre yolunda ilerleyen 3 kamyonetin içinde bulunan 'li teröristlerin hareketliliği ilçesinden görüntülendi. Yaklaşık 50 kişilik teröristin yer aldığı 3 kamyonet, sınırına yakın bölgeden geçerek, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerdikten sonra gözden kayboldu.





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