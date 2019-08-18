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  • 18.08.2019 08:11
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 08:11

’da bir müşteri sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü

’da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü. Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgili soruşturması başlattı.

Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü
Olay, yakınlarında bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir müşteri, sandviç sipariş etti.

Müşteri, sipariş ettiği sandviç beklediği sürede gelmeyince sinirlenip garsonu vurdu.

Garsonun iş arkadaşları hemen polis çağırdı ancak garson kurtarılamadı.

Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgili soruşturması başlattı.

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