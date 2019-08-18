Olay, Paris yakınlarında bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir müşteri, sandviç sipariş etti.
Müşteri, sipariş ettiği sandviç beklediği sürede gelmeyince sinirlenip garsonu vurdu.
Garsonun iş arkadaşları hemen polis çağırdı ancak garson kurtarılamadı.
Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.