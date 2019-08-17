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  • 17.08.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 09:45

'den 'ye hava saldırısı!

Terör devleti , 'ye yönelik düzenlediği hava saldırısında, 'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Terörist ordusu, 'ye düzenlediği hava saldırısıyla 'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyine ve orta kesimine düzenledikleri hava saldırısında Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu belirtti.

Adraee, hava saldırısının, dün Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan rokete karşılık olarak düzenlendiğini savundu.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir yeri ve Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Vadi es-Selka köyü yakınındaki bir araziyi hedef aldığı görüldü.

ÖLÜ, YARALI YOK
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Hamas'tan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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