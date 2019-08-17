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  • 17.08.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 20:28

'teki 50 bin kişiyi evsiz bıraktı

'in başkenti Dakka'nın Mirpur bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çıkan , 50 bin kişiyi evsiz bıraktı. Düşük gelirli insanların yaşadığı gecekondu bölgesinde çok sayıda hane sakini de dolayısıyla evlerinden uzaktaydı. Bangladeş'te geçtiğimiz şubat ayında çıkan yangında 80 kişi hayatını kaybetmişti.

50 bin kişi evsiz kaldı!

BBC'de yer alan habere göre, Dakka'nın "Chalantika" adlı gecekondu mahallesinde çıkan nedeniyle 15 bin ev kullanılamaz hale gelirken, 50 bin kişi de evsiz kaldı.

Bölgedeki evlerin çatılarının plastikten olması da yangının büyümesinde etkili oldu.

Yangında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

125 İTFAİYECİ 6 SAATTE SÖNDÜRDÜ
Alevler 125 itfaiyeci tarafından 6 saatte kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi hakkında ise bilgi verilmedi.

Düşük gelirli insanların yaşadığı gecekondu bölgesinde çok sayıda hane sakini de dolayısıyla evlerinden uzaktaydı.

Yetkililer, evsiz kalan binlerce kişiye yardım sağlanacağını duyurdu. 'te şubat ayında çıkan yangında da 80 kişi hayatını kaybetmişti.

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