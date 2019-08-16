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  • 16.08.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 15:30

Son dakika: ’da camide : En az 4 ölü, 15 yaralı

’da bir camide meydana gelen da en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı nın, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

'ın Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı nın, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

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