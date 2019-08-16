Putin'den uçağı tarlaya indiren pilotlara 'Cesaret Ödülü'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklama yaparken, "Jukovski Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarına acil iniş yapan pilotlara 'Cesaret Ödülü' verilmesi ile ilgili bir kararname imzaladım" dedi.

RUSYA KAHRAMAN PİLOTLARI KONUŞUYOR

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, pilotların en kısa sürede ödüllendirileceği belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi sözcüsü Dmitry Peskov, devlet ödüllerinin devlet başkanının kararıyla verileceğini söylenmişti.

Peskov, "Gerekli formaliteler en kısa sürede tamamlanacak, buna hiç şüphe yok ve kahramanlar ödüllendirilecekler" demişti.

Peskov, Kremlin'in, pilotları 'kahraman' olarak gördüğünün de altını çizmişti.

Kremlin sözcüsü, "Birbirimizi kutlayalım ve yaralılara acil şifa diliyoruz. İnsanların hayatını kurtaran ve uçağı indiren kahraman pilotları tebrik ediyoruz" demişti.