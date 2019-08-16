Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.08.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:52

'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a çıktı

'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde, ların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a çıktı. Son 10 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişi tahliye edilmişti.

Felaketi yaşadılar! Ölü sayısı 69'a çıktı

Şinhua'daki habere göre, İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Thaton bölgesine bağlı Paung kentinde geçen hafta cuma günü meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 6 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 69'a yükseldiği belirtildi.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'ın güneyinde Bengal Körfezi'nde etkili tropik fırtınanın getirdiği lar nedeniyle son 10 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişi tahliye edilmişti.

Son haftalardaki etkili yağışlar sebebiyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kalmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMyanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a çıktı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri