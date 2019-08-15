Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 15.08.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 20:16

Son dakika: askerleri 'da 2 liyi yaraladı

İşgalci askerlerinin 'da açtığı ateş sonucu 2 linin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da ateş açtı!

askerleri 'nın Silsile Kapısı'nda "bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları" iddiasıyla 2 liye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa'nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı bildirildi. Yaşanan kargaşadan hemen sonra İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı öğrenildi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan 2 Filistinlinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri