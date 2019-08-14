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  • 14.08.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 22:35

'de askeri üsse saldırı: 7 ölü

'nin güneyinde bir askeri üsse, la saldırı düzenlendi. 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Somali'de askeri üsse saldırı

'nin güneyinde bir askeri üsse, la saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesinin Awdhegle kasabasındaki askeri üssün girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Bu dan dakikalar sonra içeri giren ikinci bir bomba yüklü araç daha patlatıldı.

7 ÖLÜ 13 YARALI
Saldırıda ordu radyosunda görevli bir foto muhabiri ve 6 asker hayatını kaybetti. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist de öldü.

Yerel medya, olayda 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Barış gücü olarak görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) desteklediği Somali kuvvetleri, bu ayının başında Awdhegle kasabasını eş-Şebab'dan geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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