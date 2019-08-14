Olay, İngiltere'nin Devon County bölgesinde meydana geldi.

Virajda bulunan eve yine otomobil çarptı. 3 yılda 17'inci kez evlerine otomobil çarptığını söyleyen aile, korku içinde yaşadıklarını belirtti.

Çarpma esnasında evde sadece ailenin kızı bulunurken, aracın, ebeveynlerinin yatak odasına girdiği bildirildi.

Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns, "Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum, çünkü ertesi gün işim vardı. Çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu." dedi.

Kaza sonucunda 36 yaşındaki araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

3 YILDA 17'İNCİ KAZA

Sadece 9 ay önce meydana gelen başka bir kazada bir otomobil yine virajı alamamış, ailenin bahçelerinde park halinde bulunan 3 araca çarpmıştı.

Yerel yönetime yolun değiştirilmesi için defalarca şikayette bulunduklarını söyleyen Kathryn Munns, acilen bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdi.

3 yılda toplam 17 kazanın meydana geldiğini bildiren Kathryn, yolun değiştirilmesi için online imza kampanyası başlattı.